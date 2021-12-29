اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:59 م
أكرم القصاص
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إسرائيل توافق على تحويل مدفوعات الضرائب للسلطة الفلسطينية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:24 م
إسرائيل توافق على تحويل مدفوعات الضرائب للسلطة الفلسطينية بينى جانتس
وكالات الأنباء

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اعتمد وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس مجموعة إجراءات، الأربعاء، بعد لقاء مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى إسرائيل، وفقا لـ"سكاى نيوز".

واستقبل جانتس عباس فى منزله بإحدى ضواحى تل أبيب مساء الثلاثاء، فيما تعد المرة الأولى التي يلتقي فيها عباس مسؤولا إسرائيليا داخل إسرائيل منذ عام 2010.

وقال مكتب جانتس إن الوزير "وافق على إجراءات بناء ثقة تتضمن تحويل مدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ومنح مئات التصاريح لتجار ومسؤولين فلسطينيين بارزين، والموافقة على وضع الإقامة لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة."

وتعد التحويلات الضريبية مصدرا رئيسيا لتمويل الفلسطينيين الذين يعانون من ضائقة مالية، لكن إسرائيل حجبت هذه الأموال بسبب دفع السلطة الفلسطينية رواتب لآلاف العائلات التي قتل أقاربها أو أصيبوا أو سجنوا .

ووافقت إسرائيل على منح الإقامة لحوالى 9500 فلسطينى، حيث تسيطر على سجل السكان الفلسطينيين، وتسببت سياساتها على مدار سنوات في جعل عشرات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون دون وضع قانوني، ما حد بشدة من حريتهم في التنقل، حتى داخل الأراضي المحتلة.

ومنحت إسرائيل الوضع القانوني لحوالي أربعة آلاف فلسطيني في أكتوبر الماضي.

 


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