إتاحة خدمة نقل قيد أو ملكية مركبة إلكترونيا لتخفيف الزحام على وحدات المرور

أتاحت بوابة مرور مصر سهولة خدمة نقل قيد أو ملكية مركبة إلكترونيا لتخفيف حد الزحام على الوحدات المرورية، ولتقليل انتشار فيروس كورونا، ومن تلك الخطوات:
- نموذج الفحص البيئي نموذج 251 مرور، نموذج 253 مرور، نموذج 101 مرور.
- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).
- تقديم السند القانوني الناقل للملكية.
- تقديم شهادة براءة الذمة، وشهادة المخالفات.
- تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة .
- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة والمثبتة بالرخصة.
- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.
- فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.
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