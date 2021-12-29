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إتاحة خدمة نقل قيد أو ملكية مركبة إلكترونيا لتخفيف الزحام على وحدات المرور

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:00 ص
إتاحة خدمة نقل قيد أو ملكية مركبة إلكترونيا لتخفيف الزحام على وحدات المرور بوابة مرور مصر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة مرور مصر سهولة خدمة نقل قيد أو ملكية مركبة إلكترونيا لتخفيف حد الزحام على الوحدات المرورية، ولتقليل انتشار فيروس كورونا، ومن تلك الخطوات:

- ​نموذج الفحص البيئي نموذج 251 مرور، نموذج 253 مرور، نموذج 101 مرور.

- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).

- تقديم السند القانوني الناقل للملكية.

- تقديم شهادة براءة الذمة، وشهادة المخالفات.

- تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة .

- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة والمثبتة بالرخصة.

- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

- ​فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.


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