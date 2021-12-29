أهالى قرية شرارة فى المنيا يشكون عدم تركيب خطوط للتليفون الأرضى.. والشركة ترد

كتب محمود أحمد عطا - المنيا حسن عبدالغفار

أرسل القارئ أبانوب عيسي جندي المقيم بقرية شرارة مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، متضررا فيها من عدم تركيب خطوط التليفون الأرضى بقرية شرارة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا. وقال القارئ من خلال رسالته لـ"اليوم السابع": "نحن أهالى بقرية شرارة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا، قدمنا أكثر من شكوى لتركيب خطوط التليفون الأرضى، وكان الرفض بسبب عدم وجود بوكس بالمنطقة، ونحن الآن فى أشد الحاجة للتليفون الأرضى والإنترنت نظرا لمذاكرة الطلاب إلكترونيا".



ومن جانبه، أفاد مسئول بشركة الاتصالات، أن مركز أبوقرقاص يشهد مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، وأن المبادرة تعمل على توفير كافة الخدمات خاصة فى البنية التحتية، ولفت أن المبادرة تدخل القرية ولا تخرج منها إلا بعد الانتهاء من كافة الأعمال التى تخص المواطن.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".