أهالى الشرقية يشعرون بالهزة الأرضية.. وأجواء باردة بأنحاء المحافظة

الشرقية- فتحية الديب

قدم تلفزيون" اليوم السابع" بثاً مباشراً عن حالة الطقس، وعن شعور أهالى الشرقية بالهزة الأرضية التى سجلتها محطات الشبكة القومية للزلازل فى الساعة السابعة و15 دقيقة صباح اليوم، فيما تشهد المحافظة طقس معتدل مع انخفاض فى درجات الحرارة.

فيما قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية رفع درجة الاستعداد بغرفة الأزمات بديوان عام المحافظة والمجالس والمدن فى حال سقوط الأمطار.

فيما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاربعاء شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد