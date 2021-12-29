أمن الغربية يفحص سيارة متروكة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون.. صور

الغربية مصطفى عادل

فحصت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، سيارة ملاكي متروكة منذ عدة أيام أمام شركة طنطا للزيوت والصابون بالقرب من إدارة شركة كهرباء مركز طنطا، وتبين من الفحص عدم وجود أي مفرقعات بها وتم فحص ملف السيارة بمعرفة رجال المرور للتوصل لهوية صاحبها.

كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوجود سيارة متروكة منذ أيام أمام شركة طنطا للزيوت والصابون ويشتبه فيها.

انتقلت قوة من قسم المفرقعات ورجال المرور والمباحث الجنائية، وتم فرض كردون أمني حول السيارة، وفحصها بمعرفة رجال المفرقعات تبين عدم وجود أي اجسام غريبة أو مفرقعات بها، وتم فتح السيارة وقام رجال المرور بالاستعلام عن اللوحات المعدنية لمعرفة مالكها ورفعها من مكانها.