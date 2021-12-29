اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:48 م
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أسعار النفط تسجل 79.17 دولار لبرنت و76.19 دولار للخام الأمريكى

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل 79.17 دولار لبرنت و76.19 دولار للخام الأمريكى نفط "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم 79.17 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.19 دولار للبرميل.

وكانت حكومة كورية الجنوبية، قد قررت الإفراج عما يصل إلى 3.17 مليون برميل من احتياطياتها من النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام القادم، وبما يعادل 3.3% من إجمالي احتياطيات النفط للبلاد البالغ 97 مليون برميل.

وأوضحت حكومة كوريا الجنوبية، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن هذه القرار يأتي في إطار المشاركة في الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة للسحب المشترك من احتياطيات النفط الاستراتيجية بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار النفط، وبعد أن رفضت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا دعوات واشنطن لزيادة إنتاجها، رغم أن التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا عزز الطلب على الطاقة.

وسجلت أسعار النفط، مكاسب أسبوعية بالأسواق الآجلة،حيث سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية بنسبة 3.6%مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 4.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.


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