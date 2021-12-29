أخبار مصر.. اضطراب الأحوال الجوية من الغد والبلاد تتعرض لأمطار وحبات ثلج

نشر اليوم السابع خلال السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، نشاط رياح وأتربة وأمطار رعدية غدا واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 12.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة..





الأرصاد تحذر: عدم استقرار بالأحوال الجوية من الغد والبلاد تتعرض لأمطار وحبات ثلج



حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الخميس، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.





أفشة ومصطفى فتحى وياسين ومروان حمدى ورفعت أبرز المستبعدين من قائمة منتخب مصر



شهدت قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تسضيفها الكاميرون إستبعاد 15 لاعب و هم :محمد فوزى ، أحمد ياسين ، محمد فتح الله " كماتشو " ، مروان حمدى ، مروان داود ، مصطفى فتحى ، محمد مجدى " أفشة " ، محمد حمدى ، أحمد ياسر ريان ، أحمد حسن كوكا ، أحمد رفعت ، إبراهيم عادل ، محمد هانى ، أحمد رمضان بيكهام و عماد نبيل دونجا.





النائب العام يحيل 4 متهمين فى قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة للجنايات



أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.





التموين: دعم رغيف الخبز بـ65 قرشًا.. ومخزون القمح يتجاوز 5 أشهر



أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية دعم رغيف الخبز الذى يتم صرفه من خلال بطاقات التموين بـ65 قرشا، وأن الوزارة نجحت فى ضبط المنظومة بداية من المشروع القومى للصوامع، حيث ارتفعت السعة التخزينية للأقماح فى الصوامع من 1.2 مليون طن قمح عام 2014 إلى 3.4 مليون طن وأن ذلك يحد من الكميات التى كانت تهدر بسبب سوء تخزين القمح فى الشون الترابية، حيث إن الحفاظ عاى 10% من القمح المستخدم لإنتاج الخبز المدعم يعادل مليون طن قمح بتكلفة 5.5 مليار جنيه، مؤكدا أن مخزون القمح يتجاوز 5 أشهر.

منتخب مصر يكشف أسباب استبعاد أفشه و رفعت وفتحي



كشف مسئولو المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أن الإستبعادات التي شهدتها قائمة منتخب مصر وضمت 15 لاعبا أبرزهم محمد مجدي أفشه و مصطفي فتحي و و أحمد رفعت ، أسباب فنية بحتة ولا يوجد أي أزمات أو خلافات مع أي من هؤلاء اللاعبين.





حادث مأساوى.. ضابط أمريكى يصيب ابنه بـ"رصاصة فى الرأس".. اعرف التفاصيل



حادث مأساوي شهدته مقاطعة أونسلو بولاية نورث كارولينا الأمريكية، حيث أطلق ضابط شرطة الرصاص بشكل خاطئ على رأس ابنه البالغ من العمر 15 عاماً بعد ظهر يوم الاثنين الماضي، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة نيويورك بوست اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية في الحادث الذي أسفر عن إصابة الابن بشكل بالغ، ولا يزال يصارع للبقاء على قيد الحياة.





الحمل يزور أقاربه والأسد فى البيت.. اعرف كل برج هيحتفل برأس السنة ازاى



مع اقتراب احتفالات ليلة رأس السنة 2022 يستعد الكثيرون بالتخطيط للسفر لأحد المناطق الساحلية للجلوس أمام الشاطئ للاستمتاع بالهواء البارد، أو بقضاء بعض الوقت مع أفراد أسرته، أو بإصطحاب أصدقائه للتنزه بالحدائق أو الجلوس فى أحد المطاعم المختلفة، وغيرها من الخطط التى يحضر لها الكثير، ولهذا نستعرض فى التقرير، كيف خطط كل شخص للاحتفال بليلة رأس السنة حسب برجه الفلكى؟، وفقاً لما ذكره موقع "wellandgood".

طلاق أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل بعد قصة حب كبيرة



كشفت ندى الكامل من خلال حسابها علي إنستجرام عن طلاقها من أحمد الفيشاوي وذلك بعد قصة حب كبيرة ترجمتها حالة الرومانسية التي كانت تظهر بينهما طوال الوقت في المناسبات العامة.





السعودية تُلزم زوار بيت الله بالكمامة والتباعد الاجتماعى



صرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية، وفق بيان صحفى، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا – كوفيد 19 والسلالات المتحورة منه، وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم





قائمة منتخب مصر.. استبعاد أحمد ياسين وأفشة وضم تريزيجيه ورمضان ومحمد شريف



أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل





"التموين" تستعد لتوفير سلع شهر رمضان اعتبارا من يناير المقبل



اعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم عقد اجتماعات مكثفة اعتبازا من شهر يناير المقبل للاستعداد لشهر رمضان وتوفير كافة المنتجات حيث ان معدلات الاستهلاك تزداد بنسبة 50% خلال شهر رمضان مقارنة بمعدل الاستهلاك الطبيعى فى الأوقات الاخرى لافتا الى وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية وان الأرز يكفى اكثر من 3 اشهر بجانب التعاقدات الجديدة كما يوجد تعاقدات مع الجهات السودانية للحوم الحية حتى عامين قادمين كذلك توفير اللحوم المجمدة وكافة السلع.





أفضل دعاء مستحب عن حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية



دعاء الزلازل والهزات الأرضية.. من الأدعية المستحبة والتى يبحث عنها الكثيرون فى حال حدوث الزلازل التى تعد من آيات الله عز وجل، وعند حدوثها.





أمينة الإيطالية: كنت مليونيرة ودلوقتى بعمل محشى وبأكل بط



ينشر "اليوم السابع"، أخر حوار مع أمينة الإيطالية أو "ديسريه"، والتى كانت أعربت فيه عن سعادتها بتواجدها وحياتها في مصر، قائلة: "أنا مبسوطة وسعيدة الآن، وبحب العيشة في مصر والأكل والخدمة، وكنت جاية من إيطاليا رفيعة وحلوة، وبعد الزواج بقيت بحب العيشة والأكل المصرى والبيت والخدمة، ويا ريت أرجع زى ما كنت فى الأكل واللبس، ويا ريت عشان أرجع أتزوجه تانى" - عد حد تعبيرها خلال حوار خاص بـ تلفزيون اليوم السابع.





حصاد أسبوع الصعيد قلب مصر النابض.. مشروعات ضخمة ونقلة نوعية تشبه المعجزات



فى صعيد مصر وقلبها النابض بالخير والعطاء ، والذى وضعته القيادة السياسية في بؤرة استراتيجيتها لعام 2030، لتزدهر الحياة في ربوعه ولينهض بدوره في دفع عجلة التقدم والتنمية المستدامة، في أسبوع الصعيد، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي سلسلة من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات بجميع محافظاته ومدنه، من أسيوط عاصمة الصعيد بدأت أولى جولات الرئيس السيسي بافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وافتتاح 11 محطة مياه منها محطات لتنقية مياه الشرب وأخرى للصرف لصحي، كما تم افتتاح 8 مستشفيات مجهزة بأحدث وسائل الرعاية الصحية المتكاملة لخدمة أهالى الصعيد.





منتخب مصر يقترب من مواجهة كينيا أو الكونغو وديا قبل السفر للكاميرون



اقترب المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش من مواجهة أحد منتخبي كينيا أو الكونغو وديا قبل السفر إلى الكاميرون ، استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2022 التي تنطلق يوم 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.





الحكومة تحظر مزاولة الوساطة العقارية إلا للمقيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض



وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، وذلك بهدف مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.