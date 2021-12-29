آداب القاهرة تنظم اليوم ندوة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى العلوم الاجتماعية

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية الآداب بجامعة القاهرة عن تنظيم ندوة علمية على مدار يومى 29 ديسمبر و30 ديسمبر حول تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية الخصائص والبرمجيات وآليات التنفيذ .

وتأتى الندوة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة .

وعلى جانب آخر أعلنت كلية الآداب بجامعة القاهرة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتنظيم امتحانات الفصل الدراسى الأول من حيث تجهيز القاعات وإعلان الجداول مؤكدة على مراعاة التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات .