9 خطوات لحمايتك من مضاعفات الأنفلونزا المنتشرة فى فصل الشتاء

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية فى تقرير جديد لها أن 15.5% من السكان يتأثرون بالأنفلونزا فى كل سنة، ما يؤدى إلى إصابة من 3-5 ملايين شخص بالأنفلونزا الحادة، ونحو 650 ألف حالة وفاة على مستوى العالم.

ومع ارتفاع معدل انتقال كورونا والأنفلونزا معا، هناك خطر من أن هذا ما يسمى بالوباء التوأم، ما يتسبب فى ضغط مفرط على النظم الصحية المنهكة بالفعل.

خطوات الوقاية من الأنفلونزا..

1. يوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC

) بلقاح سنوى ضد الأنفلونزا كخطوة أولى وأهم فى الحماية من فيروسات الأنفلونزا..

تساعد لقاحات الأنفلونزا فى تقليل عبء أعراض الأنفلونزا، ودخول المستشفى والوفيات على نظام الرعاية الصحية كل عام، وفى هذا الموسم يتم تصميم جميع لقاحات الأنفلونزا للحماية من فيروسات الأنفلونزا الأربعة التى تشير الأبحاث إلى أنها ستكون الأكثر شيوعًا، ويحتاج كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق إلى لقاح الأنفلونزا، ويفضل بحلول نهاية شهر أكتوبر.

ويعد تطعيم الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا الخطيرة أمرًا مهمًا بشكل خاص لتقليل خطر الإصابة بمرض الأنفلونزا الحاد، يشمل الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا الخطيرة والأطفال الصغار والحوامل والأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية المزمنة مثل الربو والسكرى أو أمراض القلب والرئة والأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر.

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض التطعيم مهم أيضًا للعاملين فى مجال الرعاية الصحية، وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون مع الأشخاص المعرضين لخطر أكبر أو يعتنون بهم لمنع انتشار الأنفلونزا، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين يعملون فى مرافق الرعاية طويلة الأجل، والتى تعد موطنًا للعديد من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا.

2. اتخذ إجراءات وقائية يومية لوقف انتشار الجراثيم.

3. تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض.

4. إذا كنت مريضًا، فحد من الاتصال بالآخرين قدر الإمكان لمنع نقل العدوى إليهم.

5. قم بتغطية أنفك وفمك بمنديل ورقى عند السعال أو العطس، تخلص من المنديل فى سلة المهملات بعد استخدامه.

6. اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون، في حالة عدم توفر الماء والصابون، استخدم منظف اليدين المعتمد على الكحول.

7. تجنب لمس العينين والأنف والفم، حيث تنتشر الجراثيم بهذه الطريقة.

8. نظف وعقم الأسطح والأشياء التى قد تكون ملوثة بالفيروسات التى تسبب الأنفلونزا.

9 علاج الأنفلونزا ..

يوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأشخاص بالبقاء فى المنزل لمدة 24 ساعة على الأقل بعد اختفاء الحمى باستثناء الحصول على رعاية طبية أو غيرها من الضروريات، يجب أن تختفى الحمى دون الحاجة إلى استخدام دواء خافض للحرارة، لاحظ أن إرشادات البقاء فى المنزل الخاصة بفيروس كورونا قد تكون مختلفة، تناول الأدوية المضادة للفيروسات إذا وصفها طبيبك، وتختلف الأدوية المضادة للفيروسات عن المضادات الحيوية، وهى أدوية موصوفة (حبوب ، سوائل أو مسحوق مستنشق) وغير متوفرة بدون وصفة طبية.

يمكن للأدوية المضادة للفيروسات أن تجعل مرض الأنفلونزا أكثر اعتدالًا وتقصير وقت إصابتك بالمرض، كما أنها قد تمنع المضاعفات الخطيرة للأنفلونزا، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر أعلى، يمكن أن يعني العلاج بعقار مضاد للفيروسات الفرق بين الإصابة بمرض أكثر اعتدالًا، ومرض خطير للغاية قد يؤدي إلى الإقامة في المستشفى.

وتشير الدراسات إلى أن الأدوية المضادة للفيروسات تعمل بشكل أفضل في العلاج عندما تبدأ في غضون يومين من الإصابة بالمرض، ولكن البدء بها لاحقًا يمكن أن يكون مفيدًا، خاصةً إذا كان لدى الشخص المريض عامل خطر أعلى أو كان مريضًا جدًا من الأنفلونزا، إذا كنت معرضًا لخطر أكبر للإصابة بالأنفلونزا وتعاني من أعراض الأنفلونزا، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية في وقت مبكر حتى تتمكن من علاجك بمضادات فيروسات الإنفلونزا إذا لزم الأمر.

أعراض الإنفلونزا ..

الحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف أو انسدادها وآلام الجسم والصداع والقشعريرة والتعب، قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من القيء والإسهال، قد يصاب الناس بالأنفلونزا ولديهم أعراض تنفسية بدون حمى.