اليوم السابع
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8 معلومات عن مصانع كيما بعد افتتاح الرئيس السيسى لها فى أسوان اليوم

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:38 ص
8 معلومات عن مصانع كيما بعد افتتاح الرئيس السيسى لها فى أسوان اليوم مصانع كيما
كتب عبد الحليم سالم

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مصانع كيما 2 فى اسوان بتكلفة 11.6 مليار جنيه وهو من اكبر مشروعات الاسمدة فى الشرق الاوسط، حيث ينتج 1220 طن من الأمونيا و1570 طن يوريا يوميا تعرف على تفاصيل المشروع فى 8 نقاط.
 
1- تم ضخ استثمارات بنحو 11.6 مليار جنيه لإنشاء مصنع جديد بأحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا تصنيع اليوريا والأمونيا.
 
2- ومن المتوقع أن تصل مبيعات المصنع خلال العام الجارى إلى حوالي 4.5 مليار جنيه .
 
3- ستزيد تدريجياً لتصل الى حوالي 6 مليارات جنيه خلال عامين بعد الانتهاء من إعادة تأهيل وحدة حامض النيتريك.
 
 4- المصنع ينتج أسمدة أزوتية اليوريا والنترات ويوجه جزء كبير منها للتصدير.
 
5- ينتج 1220 طن من الأمونيا توجه منها 900 طن لإنتاج اليوريا يومياً بمصنع كيما الجديد بأجمالي 570 الف طن/ سنوياً .
 
6- منها 300 طن أمونيا توجه الى المصنع القديم لإنتاج 120 الف طن/ سنوياً من نترات الامونيا منخفض وعالي الكثافة ،100 الف طن/ سنوياً من سماد نترات النشادر الأزوتي .
 
7- ساهم في توفير 150 ميجاوات/ساعة للشبكة القومية . وتطبيق كافهالاشتراطات البيئية .
 
8- مقام على مساحة 60 فداناً ويوفر ما يقرب من 3700 فرصه عمل .

الرئيس السيسى

مصانع كيما

اسوان

الاسمدة

قطاع الاعمال العام

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