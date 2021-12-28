8 معلومات عن مصانع كيما بعد افتتاح الرئيس السيسى لها فى أسوان اليوم

كتب عبد الحليم سالم

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مصانع كيما 2 فى اسوان بتكلفة 11.6 مليار جنيه وهو من اكبر مشروعات الاسمدة فى الشرق الاوسط، حيث ينتج 1220 طن من الأمونيا و1570 طن يوريا يوميا تعرف على تفاصيل المشروع فى 8 نقاط.

1- تم ضخ استثمارات بنحو 11.6 مليار جنيه لإنشاء مصنع جديد بأحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا تصنيع اليوريا والأمونيا.

2- ومن المتوقع أن تصل مبيعات المصنع خلال العام الجارى إلى حوالي 4.5 مليار جنيه .

3- ستزيد تدريجياً لتصل الى حوالي 6 مليارات جنيه خلال عامين بعد الانتهاء من إعادة تأهيل وحدة حامض النيتريك.

4- المصنع ينتج أسمدة أزوتية اليوريا والنترات ويوجه جزء كبير منها للتصدير.

5- ينتج 1220 طن من الأمونيا توجه منها 900 طن لإنتاج اليوريا يومياً بمصنع كيما الجديد بأجمالي 570 الف طن/ سنوياً .

6- منها 300 طن أمونيا توجه الى المصنع القديم لإنتاج 120 الف طن/ سنوياً من نترات الامونيا منخفض وعالي الكثافة ،100 الف طن/ سنوياً من سماد نترات النشادر الأزوتي .

7- ساهم في توفير 150 ميجاوات/ساعة للشبكة القومية . وتطبيق كافهالاشتراطات البيئية .

8- مقام على مساحة 60 فداناً ويوفر ما يقرب من 3700 فرصه عمل .