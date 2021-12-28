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7 إجراءات فى امتحانات الجامعات.. أبرزها الدخول بشهادة التطعيم والكمامة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 03:00 ص
7 إجراءات فى امتحانات الجامعات.. أبرزها الدخول بشهادة التطعيم والكمامة امتحانات ـ أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تستعد الجامعات الحكومية لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول التى من المقرر أن تنطلق بداية من شهر يناير المقبل ،وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع أبرز 7 إجراءات للجامعات خلال ماراثون الاختبارات.
 
1 -  المجلس الأعلى للجامعات قرر منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد.
2 - يلتزم الطالب بتقديم تحليل PCR يُقدم كل ثلاثة أيام في حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المُجتمع الأكاديمي.
3 - التشديد على ارتداء الكمامات الطبية طوال التواجد داخل الحرم الجامعى
4 - توزيع الطلاب على فترات لمنع الزحام 
5 - مراعاة التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة داخل قاعات الامتحانات 
6 - تعقيم قاعات الامتحانات بين فترات الاختبارات 
7 - منع تجمعات الطلاب بعد انتهاء المدة الزمنية المخصصة للامتحانات
 
 
 

التعليم العالى

امتحانات الفصل الدراسى الأول

اخبار مصر

جامعة القاهرة

الأعلى للجامعات

كورونا

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