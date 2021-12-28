113 ألفا.. جارديان: إنجلترا تسجل رقما قياسيا لإصابات كورونا يوم عيد الميلاد

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في إنجلترا وصلت إلى مستوى جديد بلغ 113.628 حالة فى يوم عيد الميلاد، وتم نقل 1281 شخصًا إلى المستشفى، وهو أعلى رقم يومي منذ منتصف فبراير.

وأظهرت البيانات الرسمية الخاصة بحالات كورونا الجديدة، التي تم تأجيلها خلال فترة الأعياد، أن 98515 حالة مؤكدة جديدة تم الإبلاغ عنها في إنجلترا يوم الاثنين، وكشفت بيانات يوم الصناديق -ثانى أيام الاحتفالات بعد عيد الميلاد - من إنجلترا وويلز مجتمعة عن 108893 حالة يومية تم الإبلاغ عنها.

كما سجلت أرقام الحالات ارتفاعات جديدة في اسكتلندا ، حيث تم الإبلاغ عن 8252 حالة في يوم عيد الميلاد ، و 11030 في يوم الصناديق ، و 10562 يوم الاثنين.

كما ارتفع عدد حالات دخول المستشفيات، حيث تم قبول1281 شخصًا في إنجلترا في يوم عيد الميلاد - وهو أحدث رقم متاح - ارتفاعًا من 1020 في اليوم السابق و 735 في 18 ديسمبر. وكانت حالات الدخول إلى المستشفيات في إنجلترا في أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عام ، في 12 يناير ، عندما وصلت إلى 4134.

كما أن عدد المرضى في المستشفى آخذ في الارتفاع، وكان هناك 8474 شخصا في المستشفى بسبب كورونا في إنجلترا يوم الاثنين ارتفاعا من 7536 في اليوم السابق. في ذروة الموجة الشتاء الماضي ، كان الرقم أكثر من 34000.

ويراقب السياسيون الوضع في لندن عن كثب، لأن معدلات الإصابة مرتفعة بشكل خاص في العاصمة. يأمل داونينج ستريت أنه إذا ظل دخول المستشفيات في لندن أقل من 400 شخص في اليوم ، فلن تكون هناك حاجة إلى قيود.