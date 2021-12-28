اليوم السابع
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‏"سانتا فلوكى".. كلب إيلون ماسك يرفع قيمة عملة مشفرة 3500%.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 04:26 م
‏"سانتا فلوكى".. كلب إيلون ماسك يرفع قيمة عملة مشفرة 3500%.. اعرف التفاصيل كلب إيلون ماسك
كتبت: نهال أبو السعود

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تضاعفت قيمة عملة مشفرة تحمل اسم كلب إيلون ماسك في نهاية هذا الأسبوع بعد أن نشر أغنى رجل في العالم صورة لكلبه على حسابه بموقع تويتر.

وتم تسجيل عملة سانتا فلوكي في إشارة تحت عنوان عيد الميلاد إلى كلب ماسك بأكثر من 3000 في المائة بعد تغريدة من إيلون ماسك، كما ارتفع بنسبة 500 في المائة إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

وفي 25 ديسمبر ، نشر ماسك صورة لكلبه وهو يرتدي زي بابا نويل مع تسمية توضيحية تقول "فلوكي سانتا"، بينما يبدو أن ماسك كان يشير للتو إلى حقيقة أن كلبه كان يرتدي زيًا رسميًا، انتهز منشئو عملة Santa Floki الفرصة للترويج لعملتهم.

وقال منشئو العملة عبر حسابهم على تويتر: "ايلون ماسك غرد للتو عنا ونحن نشعر بالتواضع من هذا الاعتراف!"

ومثل عملات أخري Dogecoin و Shiba Inu coin و Flokinomics وغيرها ، يتميز Santa Floki بكلب Shiba Inu باعتباره التميمة وقد تم دفعه من خلال الضجيج على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتبع مؤيدو هذه العملات عادةً استراتيجية قديمة، تسمية عملة معدنية على اسم ميم مثل كلب ايلون ماسك - ثم يروجون للعملة المعدنية عبر الإنترنت بلا هوادة لإرسال سعرها للارتفاع، وكان الترويج الأكثر ربحًا هو صيحة من الرئيس التنفيذي لشركة Tesla نفسه.

ومعظم العملات المشفرة الأخرى التي اكتسبت قوة بناءً على ضجيج وسائل التواصل الاجتماعي قصيرة المدى تحطمت لاحقًا.


ايلون ماسك

تويتر

عملات مشفرة

اخبار أمريكا

سانتا فلوكي

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