وكيل أوقاف الأقصر: مشاركة الدعاة فى 31 فعالية وافتتاح 4 مساجد

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن حصاد إنجازات المديرية خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه شمل حصاد المديرية خلال شهر ديسمبر الجارى، قيام المديرية بتسليم عدد 90 عمامه ازهريه للأئمة، ليصل إجمالى ما تم تسليمه لهم 865 عمامة أزهرية، كما تم تسليم 355 زي أزهرى من الدفعة الثالثة للمديرية ليصل إجمالى ما تم تسليمه للأئمة 855 زي أزهرى، كما قامت المديرية بالمشاركة بالدعاة المتميزين فى 31 فعالية مختلفة على مستوى المحافظة، وذلك لمناقشة القضايا التى تهم المرأة والشباب ومرحله الطلائع دينياً وثقافياً وإجتماعياً مع كلا من وحده تكافؤ الفرص وفرع المجلس القومى للمرأة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، كما تم إفتتاح 4 مساجد وهى (مسجد الصن بأرمنت الحيط، ومسجد الظاهرى بنجع الظاهرى بالطود، ومسجد الإمام البخارى بإسنا، ومسجد القرية النموذجية بالقرنة الجديدة).

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه قامت المديرية بفرش 5 مساجد خلال ديسمبر الجارى، وهى (مسجد العطلات بأصفون بمساحة 263 متر، ومسجد الصن بأرمنت بمساحة 115 متر، ومسجد مأمون البستانى بقرية المهيدات بمساحة 160 متر، ومسجد الظاهرى بالطود بمساحة 360 متر، ومسجد القرية النموذجية بالقرنة الجديدة بمساحة 755 متر)، وتم إصدار 51 إخطار عقاب لبعض العاملين بالمديرية، وترشيح 2 أئمة لآداء واجب التوعية الدينية بحقول شركات البترول، وإعتماد 2 خطيب مكافأة وترشيح 4 أئمة لحضور برنامج تدريبي عن مناقشة قضايا المرأة بالتعاون مع القومى للمرأة بالقاهرة، وعقد الإختبارات الأولية للمتقدمين لمسابقة كبار الحفظة وعددهم 16 متسابق، وعقد الإختبارات الأولية للمتقدمين لمسابقه القرآن الكريم بالمديريات الإقليمية وعددهم 15 متسابق، وتم محو الجزاءات لعدد 592 موظف بالمديرية وفق القواعد المتبعة، وتم إصدار 7 بطاقات رعاية صحية لبعض العاملين بالمديريه وفق القواعد المتبعه، وتم منح قرض حسن لعدد 15 من العاملين بالمديرية وفق القواعد المتبعه، وإصدار 51 قرار إحاله للتقاعد لبعض العاملين بالمديرية وفق القواعد المتبعه.