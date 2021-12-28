وفاة الدكتور عادل جزارين الرئيس الأسبق لشركة النصر للسيارات عن 95 عامًا

كتب عبد الحليم سالم

توفى اليوم الدكتور مهندس عادل جزارين، الرئيس الأسبق لشركة النصر للسيارات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن عمر يناهز 95 عامًا.

ولد الراحل بمحافظة الإسكندرية فى 20 مارس 1926، ووفق سيرته الذاتية فإنه حاصل علي بكالوريوس كلية الهندسة قسم الهندسة الميكانيكية جامعة الإسكندرية 1946، و دكتوراه فى الهندسة الميكانيكية من المعهد العالى للتكنولوجيا من جامعة زيوريخ بألمانيا 1951، ودبلوم فى الدراسات العليا من معهد MIT بالولايات المتحدة الأمريكية 1953.

عمل بالصناعة وتدرج حتى أصبح رئيساً لشركة النصر للسيارات، ورئيساً لهيئة الصناعات الهندسية، ورئيساً لاتحاد الصناعات، ومستشار صناعى وعضو مجلس إدارة فى عدة شركات صناعية، ورئيس شركة فيرو ميتالكو.

والراحل حاصل على وسامين استحقاق من مصر، وحاصل على ثلاث أوسمة من إيطاليا وبولندا، وبدورها نعت جمعية رجال الأعمال المصريين على لسان رئيسها المهندس علي عيسى، الراحل عادل جزارين.