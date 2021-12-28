وزير النقل: كل ما هو قادم بدون سائق.. وغرفة تحكم واحدة فى جميع الخطوط

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

كشف كامل الوزير وزير النقل، عن إقامة مركز للتحكم في جميع الخطوط بمنطقة مهمشة في رمسيس، مضيفا: "مركز سيطرة واحد في برلين يتحكم في جميع القطارات الألمانية.. احنا بنعمل واحد زيه وأخوه في منطقة مهمشة في رمسيس، بحيث لما نخلص كل الخطوط ميكنة وكل الإشارات كهرباء يبقا عندنا كل الخطوط مربوطة بغرفة تحكم مركزية في شبكة الجمهورية كلها.

وأكد وزير النقل خلال افتتاح مصنع كيما 2 بأسوان، "كل ما هو قادم بدون سائق يعنى القطر هيمشى متحكم في الأجهزة والكومبيوتر دون تدخل عنصر بشرى.

وحول أخر توقيت لميكنة السكة الحديد، قال وزير النقل: خط الإسكندرية خلال شهر فبراير المقبل، وطريق الصعيد في نهاية أبريل المقبل، لكن هناك 3 قطاعات القاهرة الجيزة بنى سويف ونجع حمادى الأقصراسوان سيتم الانتهاء منهم خلال 18 شهرا أي في مارس 2023 ، سنكون انتهينا من كل 4 الخطوط بالإشارات".