وزير الخارجية البيلاروسى: الغرب يحتاج إلى قنوات اتصال مع بيلاروسيا

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صرح وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكى بأن الشركاء الغربيين أعربوا عن الحاجة إلى إيجاد قنوات اتصال مع بيلاروسيا.



وقال ماكي في مقابلة صحفية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، إن هناك أصواتًا من الغرب حول الحاجة إلى إيجاد قنوات اتصال معنا.



وأضاف "لقد كنا دوما نؤيد حوارا طبيعيا وهادئا وبناء.. لقد أصبحنا جميعا أقوى وأكثر ثقة في أنفسنا ومستقبل بلدنا".



وتمنى فلاديمير ماكي للجميع الصحة والسعادة والتوازن والانسجام في داخلهم وفي العلاقات مع المجتمع والدولة بمناسبة نهاية العام وما حققته الدولة من إنجازات، بما في ذلك نجاح البلاد في المجال الاقتصادي الخارجي.

