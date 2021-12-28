وزير الإنتاج الحربى يبحث تعزيز التعاون المشترك مع "رئيس شركة IPIC"

كتب زكى القاضى

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، عبد الكريم عبد الله المطوع رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لصناعة المواسير " IPIC "، لبحث تعزيز أوجه التعاون فى كافة مجالات العمل المشترك، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي وبحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

فى بداية اللقاء تم الترحيب برئيس شركة " IPIC " وأوضح الوزير " مرسى " أنه تم خلال اللقاء بحث مستجدات التعاون القائم بين " الإنتاج الحربى " وشركة " IPIC " فى مجال صناعة الأنابيب والأكواع الخاصة بمشاريع النفط والغاز الطبيعى، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات التى يمكن أن يتم التعاون فيها مستقبلاً بين الجانبين، مؤكداً على إستراتيجية وسياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى وهى الإنفتاح والتعاون والتكامل مع كافة الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم فى مختلف الصناعات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وأشار الوزير، إلى أنه بالرغم من تعاظم التحديات والأزمات العالمية غير المسبوقة والتي لم تكن مصر بمنأى عنها خاصةً تداعيات جائحة كورونا إلا أنه هناك حراك أقتصادى كبير شهدته الدولة المصرية على كافة المستويات خاصة مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذى بدأت فيه مصر منذ 2016، الأمر الذي أعطي الاقتصاد مرونة كبيرة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وما يؤكد ذلك تحسن كافة المؤشرات الدولية لمصر مثل التنافسية والتصنيف الائتماني مع استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز.

من جانبه قام بد الكريم عبد الله المطوع رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لصناعة المواسير " IPIC " بإجراء عرض تقديمى عن أبرز خدمات الشركة والتى تقوم بتقديم أربعة خدمات رئيسية وهى ( إنتاج الأنابيب الطويلة بقطر خارجى من 16حتى 60 بوصة تستخدم فى نقل الطاقة والنفط والغاز والمياه ، التكويع بنظام التسخين الكهربائى بقطر خارجى يتراوح من 4 حتى 48 بوصة ، خدمات النقل ، خدمات تدبير الموارد لتلبية متطلبات كافة العملاء )، كما تعتمد الشركة العالمية لصناعة المواسير نظام إدارة الجودة الشاملة " ISO 9001 " لكل من مصنع المواسير ومصنع الأكواع ، كما أعرب " المطوع" عن رغبه شركته فى تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال الشركات التابعة للوزارة نظراً لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية هائلة تساعد بشكل كبير فى إنجاز ونجاح كافة الأعمال التى تقوم بها .

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الجانبين اتفقا في نهاية اللقاء على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية وذلك للتعرف بشكل أكثر عمقاً على إمكانيات الجهتين على أرض الواقع والوقوف على نقاط التعاون المقترحة والعمل على تعزيزها.