وقال تشودرى - في تصريحات نقلتها قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم الثلاثاء "إنه لايتم السماح للنساء بالسفر بمفردهن فى أفغانستان، والفتيات أيضا لايمكنهن الذهاب إلى المدارس هناك ".

يذكر أن هذا التأكيد من جانب الوزير الباكستاني يأتي في الوقت الذي يتم فيه اتهام باكستان بمساعدة حكومة طالبان في أفغانستان .

من ناحية أخرى ، أدان وزير الإعلام الباكستاني حادث اعتداء متطرفين على مدير مصنع سريلانكي في مدينة سايلكوت بإقليم البنجاب وقيامهم بإحراق جثته بعد اتهامهم له بالكفر ، ووصف هذا الحادث بأنه "مأساوي" ، مشيرا إلى أن الدولة بأكملها توحدت بعد وقوع هذا الحادث.