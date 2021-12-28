وزير الإسكان: الدولة لا تترك مكانا بالجمهورية إلا وتنفذ فيه مشروعات سكنية

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المرحلة الأولى من مشروعات الوزارة بمحافظة أسوان ستوفر 20 ألف فرصة عمل، وتابع: "الممشى السياحى بمدينة أسوان يبلغ طوله 4.5 كيلو.. والمسرح الرومانى يسع 3 آلاف مواطن".

وفى سيق آخر أضاف "الجزار"، خلال كلمته بختام فعاليات "أسبوع الصعيد"، أن الدولة لا تترك مكان في ربوع الجهمورية إلا وتقوم بتنفيذ مشروعات فيه، لافتاً إلى أن مدينة ناصر غرب أسيوط ستوفر 80 ألف فرصة عمل ، وتابع: "ستوفر في المرحلة الأولى 16 ألف فرصة عمل".

كما استعرض وزير الإسكان، كافة مشروعات تنفيذ الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة في صعيد مصر، مشدداً على أنها تتوفر بهذه المدن كافة الخدمات الأساسية من مدراس ومستشفيات وأندية رياضية ومجمعات تجارية.

وأكد وزير الإسكان، أن المواطن المصرى أصبح لديه ثقة في الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة وبات يقبل عليها.

وافتتح وزير الإسكان، عدد من مشروعات الوحدات السكنية التي نفذتها الوزارة، بمدينة ناصر غرب أسيوط، والمنيا الجديدة، أسيوط الجديدة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل، أجرى جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل معرض الحرف اليدوية والتراثية بمدينة أسوان الجديدة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص عائد 200 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح دعم الصناعات الحرفية، وقال ان الدولة معنية بالحفاظ على التراث وإحيائه.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أحد الفيلات بمحافظة أسوان، وذلك خلال تفقده منطقة الإسكان والفيلات بمدينة أسوان الجديدة.

وتفقد الرئيس السيسى والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غرف الفيلات، واطمأن على كافة التشطيبات في الفيلا.

واستمع الرئيس السيسى، لشرح الدكتور مصطفى مدبولى، والمسئولين، حول تشطيبات الفيلات في مدينة أسوان الجديدة.