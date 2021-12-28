اليوم السابع
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وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بالعام الجديد: عام العبور نحو الجمهورية الجديدة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:02 ص
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بالعام الجديد: عام العبور نحو الجمهورية الجديدة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب على عبد الرحمن

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وجه وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد، سائلًا الله (عز وجل) أن يعينه على ما أقامه فيه وولاه إياه، وأن يجعل هذا العام عام أمن وأمان وخير وبركة على سيادته و على مصرنا  العزيزة وسائر بلاد العالمين. 
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن وزير الأوقاف أعرب فى تهنئته للرئيس بالعام الجديد، عن تفاؤله بأن تشهد مصر خلال هذا العام انطلاقة كبيرة نحو المستقبل ، فهذا العام، هو عام العبور نحو الجمهورية الجديدة ، والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، و الأمر ليس مجرد انتقال مكاني ، ولا هو مجرد تطوير للعمران ، إنما هو تطوير مستمر وغير مسبوق للعمران والبنيان والإنسان ونظم الإدارة ، في عملية ديناميكية طموحة ، تهدف إلى العبور بمصر نحو المسقبل وهي في مصاف الدول العصرية الحديثة الأكثر نموًا وتقدمًا. 
 
واختتم وزير الأوقاف تهنئته قائلا:"نسأل الله العلي العظيم أن يوفق الرئيس وأن يوفقنا جميعًا حكومة وشعبًا للارتقاء بمصرنا العزيزة إلى المكانة التي تستحقها بين الدول والأمم الأكثر تقدمًا في عالمنا المعاصر".
 
 

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

الأوقاف

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عام 2022

الرئيس السيسي

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