نيابة بنى سويف تحقق فى واقعة وفاة أسرة بمدينة الواسطى بسبب وجبة محشى

بنى سويف هانى فتحى

امر المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام لنيابات بنى سويف انتداب فريق من النيابة مناظرة جثث سيدة وثلاثة من أطفالها فى محل الواقعة، وانتداب الطب الشرعى مع إجراء تحليل وفحص لمتحصلات وفضلات المعدة بالجثث الأربعة .

وقرر المحامى العام لنيابات بنى سويف استدعاء زوج المتوفية والجيران لسماع اقوالهم فى الواقعة لمعرفة تفاصيل الحادث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة .

ولقي 4 من اسرة واحدة سيدة و3 اطفال مصرعهم، اثر اصابتهم باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف. وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوفاة 4 من اسرة واحدة سيدة و3 اطفال مصرعهم، اثر اصابتهم بادعاء تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى وتوفيت سيدة عبدالمحسن سيد 54 سنة، وطه احمد طه 15 سنة، وأية احمد طه 9 سنوات، وعبدالرحمن احمد طه 5 سنوات، يقيمون خلف محطة وقود مدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف. وجار اتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم، واخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.