نائب رئيس المركز المصرى للبحوث: خطوات عديدة اتخذتها الدولة للنهوض بالبحث العلمى

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز المصرى للبحوث، إن العلم أساس لتقدم الأمم وهناك ارتباط مباشر بين تقدم الدولة ومدى تحقق فيها من تطور تكنولوجى مثل ما حدث فى كل من الصين واليابان والهند الذين اعتمدوا فى التقدم على العلم.

وأضاف نائب رئيس المركز المصرى للبحوث، فى تصريحات لبرنامج آخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الدولة المصرية تحركت وأولت اهتمام بالحث العلمى وضرورة أن يكون هناك ارتباط بين البحث العلمى والإنتاج والصناعة.

وأوضح نائب رئيس المركز المصرى للبحوث، أن هناك خطوات عديدة اتخذتها الدولة للنهوض بالبحث العلمى منها زيادة فى ميزانية البحث العلمى وسن قوانين للنهوض بالبحث العلمى وسهلت على الباحثين أن يعملون فى البحث العلمى وربطه بالمجتمع، وسنت قانون حوافز العلوم والابتكار غرضه احتضان الأفكار البحثية وخروجها فى شركات ناشئة.