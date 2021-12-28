إيمان حنا

قال رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتى، " إنه تبقى أيام قليلة ونطوي عاماً كان بالتأكيد الاصعب على وطننا لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب، مضيفا" كنت على يقين أننا سنحمل كرة نار ولكن لا خيار أمامنا الاّ المساهمة في إطفاء النار.

وشدد ميقاتى فى مؤتمر صحفى بمقر الحكومة اليوم، على أنه لا يمكن التلكؤ ولا يجوز الهروب من تحمل المسؤولية وإطلاق ورشة المعالجة، وفق موقع لبنان.

وأضاف ميقاتى: إننا امام عام جديد مصيري وعلى أبواب أجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي، لقد قبلنا المهمة ولم نتردد في تحمّلها رغم معرفتنا المسبقة بحجم الصعوبات وهولها ورغم النصائح التي تلقيناها بأن ما نحن بصدده مهمة مستحيلة.

وأشار ميقاتى إلى أنه وقع اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب وأحلته على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري.

يذكر أن وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضى بسام مولوى وقع أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ليكون اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضى اللبنانية يوم الأحد الموافق 15 مايو القادم.