وجاء في المرسوم تحديد موعد اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يومي الجمعة والأحد الموافقين 6 و8 مايو القادم، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الإقتراع.