مياه القاهرة تقرر تقسيط وصلات المياه لأهالى منطقة الفواخير على24 شهرا

كتب أحمد حسن

عقد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى اجتماعا مع نائب رئيس جمعية الفواخير لمناقشة وضع حلول عاجلة لمشاكل المياه والتنسيق الكامل مع العاملين والمصنعين لتوصيل المياه وعمل وصلات رسمية من خلال شركة مياه القاهرة وتسهيلات اجراءات السدادحيث يتم دفع ربع المقايسة والتكاليف وتقسيط الباقى علي24 شهر وتم منح أصحاب الحرف مهلة أسبوعا لاتمام الإجراءات.

وقال المهندس مصطفى الشيمى، أنه تم تشكيل لجنة من شركة المياه لمتابعة مطالب أصحاب الحرف والتواصل معهم بالتنسيق الكامل نائبرئيس الجمعية مشيرا أن جميع إمكانيات الشركة فى خدمة أصحاب الحرف لمساعدتهم على الإنتاج ودعم العمالة الموجودة بها.

وأكد أنه خلال هذه الفترة سيتم إرسال سيارة خدمة العملاء في لموقع العمل تيسيرا للبدء فى التعاقد وعمل الوصلات المنزلية.

وأشار أن شركة المياه لن تقطع المياه عن أى مواطن بالمنطقة لحين الانتهاء من التعاقدات والشركة بالكامل فى خدمة منطقة الفواخيروالعاملين بها مشيرا أنه سيتم مراجعة خطوط المياه التى تخدم المنطقة والعمل على زيادة التوسعات بها لمواجهة زيادة الطلب على استخدامالمياه مع مراجعة امكانيات المحطات التى تخدم هذه المنطقة بالكامل.

وأوضح أن شركة مياه القاهرة مستمرة فى تحديث كافة الروافع والخطوط التى تخدم المنطقة ويتم بحث إمكانية إنشاء مقر لخدمة العملاءلخدمة أهالى هذه المنطقة بالكامل وتلبية احتياجاتها من المياه.