من 10إلى 20% زيادة فى الصادرات.. أبرز عوائد البرنامج الجديد لدعم التصدير

كتب – إسلام سعيد

شهدنا خلال عام 2021 الانتهاء من البرامج الجديد لدعم الصادرات، فما هو العائد المتوقع من البرنامج الجديد وتأثير على قطاع التصدير؟، وهنا كشفت بيانات وزارة الصناعة والتجارة، أن الحفاظ على معدلات نمو إيجابية للصادرات الصادرات خلال السنة الأولى من البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين بنسب متزايدة تبدأ بـ 10% في السنة الأولي وتتزايد إلى 15-20% فى السنوات التالية هو أبرز مستهدفات وبحسب وزارة الصناعة.

يهدف البرنامج الجديد الي الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى وضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية، ورفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة، وتعميق الصناعة من خلال اشتراط زيادة استخدام المدخلات المحلية ورفع مستويات الجودة على نحو يرفع من المزايا التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، وتحقيق نقلة جوهرية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة.

وشمل البرنامج الجديد اقتراح ضم منتجات جديدة لقائمة الصادرات المستفيدة من البرنامج مثل الدواء، السيراميك، السيارات، الصناعات المغذية، بعض المنتجات الكيماوية، الكمامات والقفازات، زهور القطف، مستلزمات الملابس وغيرها من المنتجات المستهدفة بزيادة الاستثمارات والصادرات.

كما تم تنفيذ 79 برنامج تدريبى لعدد 2427 متدرب منها 44 برنامج مزاولة التصدير لاجمالى عدد 1445 متدرب ويتضمن التعرف على إستراتيجية التصدير والخطة القومية المصرية لتنمية الصادرات والتعرف على القواعد واللوائح المختلفة التى تحكم العملية التصديرية، وأهم المستندات اللازمة لإتمام إجراءات التصدير والنظام الجمركى المصري، و تنفيذ 23 برنامج مزاولة الاستيراد لاجمالى عدد 666 متدرب ويتضمن إجراءات ومستندات الاستيراد والتشريعات الاستيرادية والإجراءات الجمركية ولوجستيات الاستيراد وكذلك إجراءات فحص البضائع الواردة، ضمن برنامج دعم التصدير.

وجري تنفيذ دورتين من برنامج إعداد أخصائي التصدير لاجمالى عدد 22 متدرب ويستهدف خلق جيل جديد مؤهل من أخصائي تسويق الصادرات للعمل كمديري تصدير وتنفيذ برنامج لوجستيات التصدير لاجمالى عدد 10 متدربين والذي يتضمن التعرف على مستندات النقل، والمستندات التجارية والقانونية المطلوبة في عملية التصدير وفهم أهمية الخدمات اللوجستية الصحيحة وإدارة النقل وتنفيذ ورشتي عمل في كل من القاهرة ودمياط بعنوان "متطلبات الدخول للأسواق الإفريقية" لاجمالى عدد 150 متدرب وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج مصر الخاص ببرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية.

والانتهاء من تنفيذ برنامج حاضنة التصدير EIP حيث تم تنفيذ عدد 4 برامج (البرنامج الأساسي للتصدير) لاجمالى عدد 74 متدرب، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق استفادة لأكبر قدر ممكن من رواد الأعمال والراغبين في التصدير من خلال اتاحة فرصة الاشتراك في برامج لدعم وبناء وتطوير القدرات البشرية في مجال ريادة الأعمال وتنفيذ 3 برامج تدريبية أخرى في مجالات "التسعير للتصدير" و"الاتفاقيات التجارية واليات الدفع والمصطلحات التجارية" و"تحليل المعلومات التجارية" لاجمالى عدد 60 متدرب.