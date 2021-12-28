اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:57 م
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مقتل عنصر إجرامي في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بأسيوط

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:06 م
مقتل عنصر إجرامي في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بأسيوط حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة ، لقي أحد العناصر الإجرامية بأسيوط قام بإحتجاز زوجته ونجلهما لخلافات زوجيه مصرعه، وتم تحريرهما دون إصابات.

                    

تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة المركز) بقيام شقيق زوجها بإحتجاز زوجته ونجلهما وتهديدهما بسلاح نارى داخل مسكنهم بإحدى القرى بدائرة المركز .

علي الفور إنتقلت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بقوات من قطاع  الأمن المركزى لمحل البلاغ .

بالفحص تبين قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية – سبق إتهامه فى عدد من القضايا) وبحوزته سلاح نارى (طبنجة) بإحتجاز (زوجته ونجلهما) داخل منزله، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما ، وقد تحصن المذكور بهما ورفض الإستسلام ، وتم توجيه النصح والإرشاد له لإثنائه عن مبتغاه إلا أنه رفض وأطلق أعيرة نارية تجاه القوات ، ولدى إقتحام القوات المسكن لتحرير الأسرة، بادر المتهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف ، ونتج عن ذلك (مصرعه) وعُثر بجواره على ( طبنجة - خزينتين بهما عدد من الطلقات  - عدد من الطلقات الفارغة - كمية من مخدر الشابو ، وبلورة تعاطى مخدر الشابو)،ونجحت القوات الأمنية فى تحرير المحتجزين (زوجته ونجلهما) من المسكن دون إصابات، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية

 


حوادث

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مقتل عنصر اجرامي

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