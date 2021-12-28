مقتل عنصر إجرامي في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة ، لقي أحد العناصر الإجرامية بأسيوط قام بإحتجاز زوجته ونجلهما لخلافات زوجيه مصرعه، وتم تحريرهما دون إصابات.

تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة المركز) بقيام شقيق زوجها بإحتجاز زوجته ونجلهما وتهديدهما بسلاح نارى داخل مسكنهم بإحدى القرى بدائرة المركز .

علي الفور إنتقلت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزى لمحل البلاغ .

بالفحص تبين قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية – سبق إتهامه فى عدد من القضايا) وبحوزته سلاح نارى (طبنجة) بإحتجاز (زوجته ونجلهما) داخل منزله، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما ، وقد تحصن المذكور بهما ورفض الإستسلام ، وتم توجيه النصح والإرشاد له لإثنائه عن مبتغاه إلا أنه رفض وأطلق أعيرة نارية تجاه القوات ، ولدى إقتحام القوات المسكن لتحرير الأسرة، بادر المتهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف ، ونتج عن ذلك (مصرعه) وعُثر بجواره على ( طبنجة - خزينتين بهما عدد من الطلقات - عدد من الطلقات الفارغة - كمية من مخدر الشابو ، وبلورة تعاطى مخدر الشابو)،ونجحت القوات الأمنية فى تحرير المحتجزين (زوجته ونجلهما) من المسكن دون إصابات، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية