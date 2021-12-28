مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي يزور مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات

كتب أحمد جمعة

زار السفير بانكولي اديوي، مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بهدف بحث سبل تعزيز التعاون مع مركز القاهرة الدولي، وذلك في إطار زيارته للقاهرة لافتتاح مركز الاتحاد الافريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات الذي تستضيفه مصر.

واستعرض السفير أحمد عبد اللطيف مدير عام مركز القاهرة الدولى برامج وأنشطة المركز المختلفة والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأفريقية في مجالات السلم والأمن، بما في ذلك منع النزاعات وحفظ وبناء السلام والتسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج، فضلا عن مكافحة التطرف المؤدي للإرهاب وتعزيز دور المرأة في السلم والأمن، هذا بالإضافة إلى تغير المناخ وعلاقته بالأمن والتنمية.

وتناول اللقاء التعاون البناء القائم مع الاتحاد الإفريقي باعتبار مركز القاهرة الدولي مركز تميز معتمد لدى الاتحاد ونقطة التدريب لقدرة شمال إفريقيا التابعة للقوة الإفريقية الجاهزة، بالإضافة إلى التنسيق الفعال في إطار عملية الإعداد للنسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المزمع عقدها العام القادم، وذلك في ضوء اضطلاع المركز بمهام السكرتارية التنفيذية للمنتدى.

من جانبه، أعرب السفير بانكولي اديوي عن تقديره لدور مصر المحوري في دعم السلم والاستقرار في افريقيا، وللجهود الدؤوبة التي يقوم بها مركز القاهرة الدولي في مجالات بناء السلام والإعمار ما بعد النزاعات، وأكد على حرص الاتحاد الافريقي على الاستفادة من الخبرات الممتدة لمركز القاهرة الدولي في مجالات التدريب وبناء القدرات وبناء المؤسسات من أجل دعم مركز إعادة الإعمار وتمكينه من القيام بالمهام المنوط بها. وأكد السفير أحمد عبد اللطيف من جانبه على استعداد مركز القاهرة الدولي تقديم كافة سبل الدعم من أجل إنجاح عمل المركز الجديد.



