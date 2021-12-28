مطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك يستقبل وفودا سياسية وشعبية للتهنئة بعيد الميلاد

كتب: محمد الأحمدى

استقبل فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى، الأنبا دانيال لطفى، مطران إيبارشيّة الإسماعيليّة ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وفود المهنئين بعيد الميلاد المجيد، وهم المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر، مندور رئيس جامعة قناة السويس، والعميد حسام فراج، مأمور أول الإسماعيلية.

واستقبال أيضًا وفدًا من المنظمة الدولية لحقوق الإنسان لمكافحة الفساد وحماية المستهلك وعنهم المستشار محمد الشيخ، رئيس قطاع القناة وسيناء، والمستشار مصطفى السيد، الوكيل الأول للمنظمة، والمستشار محمود عبد العزيز شاهين، بالإضافة إلى وفود من هيئة الأوقاف، والأزهر الشريف، وبيت العائلة المصرية، والكنيسة الأرثوذكسية، والمستشار عبد العزيز موسى، رئيس محكمة الزقازيق.

وترأس البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، بحضور عبدالعزيز الشريف نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشارك في الصلاة مجموعة من الأساقفة والكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة، بحضور ممثلين عن الوزارات المختلفة والأوقاف وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة القاهرة، وممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية.

ودخل غبطة البطريرك إبراهيم إسحق إلى الكنيسة وسط كبار أساقفة الكنيسة الكاثوليكية والكهنة، وردد الشمامسة ألحان الميلاد، وتزينت الكنيسة بالورود والأيقونات الخاصة باحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وشهد القداس انتشار فرق الكشافة التابعة للكنيسة لمساعدة المهنئين والمصلين للوصول إلى الأماكن المخصصة لكل منهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



الأنبا دانيال يستقبل وفود شعبية وسياسية الأنبا دانيال يستقبل وفود شعبية وسياسية



جانب من الاستقبال جانب من الاستقبال



استقبال الوفود الشعبية والسياسية استقبال الوفود الشعبية والسياسية



جانب من الاستقبال جانب من الاستقبال