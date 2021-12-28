اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:12 م
أكرم القصاص
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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 10 رحلات دولية تقل قرابة 2500 سائح

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:41 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 10 رحلات دولية تقل قرابة 2500 سائح وصول السياح لمطار الغردقة - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 10 رحلات طيران دولية تقل على متنها قرابة 1500 سائح من جنسيات مختلفة ضمن 80 رحلة طيران دولية تصل إلى المطار خلال الأسبوع الجارى.

وأكدت جداول رحلات اليوم وصول 10 رحلات طيران بينهم رحلتين من بولندا ورحلتين من اوكرانيا ورحلتين من المانيا ورحلة من سويسرا واخرى من بلجيكا ورحلة من اوكرانيا واخرى من رومانيا .

كانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية المقرر وصولها خلال الأسبوع الجارى لمطار مرسى علم الدولى استقبال 80 رحلة بداية من اليوم السبت بزيادة 6 رحلات دولية عن الأسبوع الماضى.

وأكدت جداول رحلات الطيران وصول 13 رحلة من إيطاليا وتراجع فى معدلات وصول السياحة الألمانية بعدد 15 رحلة، كذلك رحلة رومانية جديدة، و4 رحلات هولندية، كما يستقبل المطار خلال الأسبوع الجارى 5 رحلات من التشيك و14 رحلة من بولندا، و20 رحلة من اوكرانيا، و4 سويسرى، و3 رحلات داخلية واخرى من مولدوفا.


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