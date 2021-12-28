مصرع أم و3 من أطفالها بتسمم غذائى بسبب "وجبة محشى" فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى 4 من أسرة واحدة سيدة و3 أطفال مصرعهم، إثر إصابتهم باشتباه تسمم غذائى، عقب تناولهم وجبة محشى بمنزلهم بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوفاة 4 من أسرة واحدة سيدة و3 أطفال مصرعهم، إثر إصابتهم بادعاء تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى، وتوفيت سيدة عبدالمحسن سيد 54 سنة، وطه احمد طه 15 سنة، وأية احمد طه 9 سنوات، وعبدالرحمن احمد طه 5 سنوات، يقيمون خلف محطة وقود مدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف.

جار اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات فى الواقعة.