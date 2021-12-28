اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصادر: اليابان أجرت مناورات تحاكى فرضية الاحتلال الأجنبى لجزر متنازع عليها

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:15 ص
مصادر: اليابان أجرت مناورات تحاكى فرضية الاحتلال الأجنبى لجزر متنازع عليها الجيش اليابانى - أرشيفية
أ ش أ

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كشفت مصادر حكومية يابانية أن اليابان أجرت مناورات الشهر الماضي في جزيرة نائية في الجنوب الغربي تحاكي فرضية أن قوات أجنبية قد احتلت جزر سينكاكو، وهي مجموعة من الجزر التي تديرها اليابان وتطالب الصين بها.


وقالت المصادر حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية إن التدريبات التي شاركت فيها قوات الدفاع الذاتي وخفر السواحل والشرطة اليابانية جرت في جزيرة غير مأهولة في محافظة ناجازاكي بملامح أرضية تشبه جزيرة يوتسوري، وهي إحدى الجزر الصغيرة التي تتشكل منها جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي.


وبعد التدريبات التي استمرت يومين من 20 نوفمبر في جزيرة تسوتارا في جوتو بمحافظة ناجازاكي، أوضحت الحكومة أن التدريبات تهدف إلى تحسين استجابة اليابان لحالات الطوارئ في مناطق الجزر بالبلاد، ولم تكن مخصصة لجزيرة معينة أو بلد.


يذكر أن جرز سينكاكو هي مجموعة من الجزر الصغيرة غير المأهولة التي تسميها الصين ديايو، وتوترت العلاقات بين اليابان والصين بسبب هذه الجزر الصغيرة، حيث ترسل بكين بشكل متكرر سفن خفر السواحل إلى المناطق المجاورة لها على الرغم من احتجاجات طوكيو.

 


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