اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 03:18 م
أكرم القصاص
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مشروعات خدمية تم الانتهاء منها فى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء بقيمة 112 مليون جنيه

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 03:00 م
مشروعات خدمية تم الانتهاء منها فى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء بقيمة 112 مليون جنيه اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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قال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، انه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى مدينة الشيخ زويد بقيمة 112 مليون جنيها ، منها : محطة لتحليه مياه البحر على ساحل البحر بالشيخ زويد ، حديقة الكوثر بعد تطويرها، ومدرسة الحمايدة للتعليم الأساسى .

اضاف ان مدينة العريش فى وقت سابق بدورها شهدت تنفيذ مشروعات خدمية من بينها  افتتاح مسجد عمرو بن العاص افتتاح 26 عمارة تابعة لهيئة التعاونيات  توزيع عقود وحدات الاسكان الاجتماعى فى منطقة السبيل بالعريش .

وافتتاح محطة تحلية مياه الآبار فى قرية بغداد بالحسنة، و 25 منزلا بدويا بالحسنة وتسليم العقود لأصحابها ، ومدرسة ثانوية صناعية بالحسنة، افتتاح محطتى مياه فى صدر الحيطان والريد بنخل، مقر للبنك و 25 منزلا بدويا وتوزيع العقود على أصحابها.


شمال سيناء

الشيخ زويد

مشروعات خدمية

سيناء

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