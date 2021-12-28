اليوم السابع
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مشروعات خدمية تم الانتهاء منها بنطاق بئر العبد بشمال سيناء.. تعرف عليها

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:00 م
مشروعات خدمية تم الانتهاء منها بنطاق بئر العبد بشمال سيناء.. تعرف عليها اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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نفذت الدولة عددا من المشروعات الخدمية المنوعة بنطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء .

وقال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن أهم المشروعات محطات تحلية المياه، مشروعات تطوير ورفع كفاءة ومساجد ومدارس ومساكن وغيرها من المشروعات الخدمية الأخرى .

وأشار الى أنه تم افتتاح : محطة رافع مياه قرية الروضة بطاقة 1000 مترا مكعبا وتكلفت 8.2 ملايين جنيها، مركز شباب شهداء الروضة الذى يضم صالات وملاعب ومكاتب ادارية بتكلفة 15 مليون جنيها ، وتتصدر مدخل المركز لوحة بصور وأسماء شهداء الروضة .

ومشروع الصرف الصحى ببئر العبد بتكلفة 375 مليون جنيها ، وكذا المدرسة الثانوية الصناعية للبنات ببئر العبد بتكلفة 9.5 مليون جنيها بهدف التخفيف عن مدرسة البنين وفصل البنات عن البنين ، وتضم 15 فصلا الى جانب المكاتب الادارية والورش الفنية والمعامل ، حيث تضم أول قسم للطاقة الجديدة والمتجددة ( الطاقة الشمسية ) .

وأكد المحافظ أن الدولة تولى المرافق الخدمية والمشروعات التنموية بسيناء أهمية كبيرة ، وهناك اهتمام خاص بأهالى الروضة لتنمية القرية فى المراحل التالية بانشاء مشروع تنموى يتضمن محطة مياه بطاة 2500 مترا مكعبا ، ومزرعة سمكية تشمل أحواض لتربية الأسماك وآبار لتجميع المياه واقامة مشروع متكامل لتصنيع الملح بما يضمن توفير فرص متعددة لأهالى القرية .

وأشار الى أن مشروع الصرف الصحى ببئر العبد مرحلة ثانية بعد العريش العاصمة ، يتلوه مرحلة ثالثة لانشاء الصرف الصحى بالشيخ زويد ثم وسط سيناء .

وأشار الى تمشى التعليم الفنى مع البيئة السيناوية وتلبية احتياجاتها من مختلف التصصات طبقا للثروات الموجودة ، حيث يتم مستقبلا انشاء مدرسة بحرية لخدمة الصيادين فى منطقة التلول ، والنهوض بالتعليم الفنى ليشمل جميع مناطق المحافظة وفقا لما تحتاجه كل منطقة وتتميز به .


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