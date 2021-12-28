مدينة إسنا تناقش تركيب خطوط اتصالات جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لعمل محضر لتنفيذ تركيب خطوط جديدة بتقنية FTTH لمجلس قروى النجوع، وذلك لإزالة أى معوقات أثناء التنفيذ، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أى عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وحضر الاجتماع كلا من المهندسة صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، ومسئول الشركة المصرية للاتصالات، ومسئولى الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي، ومدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإسنا، ومسئولي إدارة التخطيط بالمركز، ومسئولى شركة الغاز، ومسئولى هندسة كهرباء إسنا.

ومن جانبها، قالت المهندسة صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، أن المشروع عبارة عن تنفيذ 8 آلاف خط جديد بقرى النجوع بحري و قبلي بتقنية فيبر الى المنزل FTTH كأول قرية على مستوى محافظة الأقصر وتحويل الخدمة لعدد 2000 عميل حالي على الشبكة الجديدة بدون رسوم إضافية في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومعنى( FTTH ) او الالياف البصرية المنزلية هي تقنية نقل البيانات والمعلومات داخل أسلاك زجاجية بسرعات عالية جدا تعادل سرعة الضوء , وهى افضل وسائل الاتصال الموجودة حالياً وأكثرها ثباتا للاتصال بالانترنت بالاضافة إلى سرعتها الخيالية، وهي تقنية مستقرة لاتتأثر بالعوامل الخارجية مثل التشويش والرياح والحرارة الخارجية وغيرها.



اجتماع لمناقشة تركيب خطوط اتصالات جديدة لمجلس قروى النجوع