مدير عام وعظ الأقصر يزور مديرية التضامن الاجتماعى لتكثيف الندوات الميدانية

الأقصر – أحمد مرعى

زار الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية، اليوم الثلاثاء، مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، وذلك انطلاقاً من الدور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، والذي يعد مكملاً لدوره الدعوى والتعليمي ومعالجة الكثير من القضايا المجتمعية.

واستقبل قيادات وعظ الأقصر خلال زيارتهم للمديرية، محمد حسين بغداداي وكيل المديرية، وناقشا خطة التنسيق المشتركة لتكثيف الندوات التوعوية الدينية والحياتية، والنزول الميداني للوعاظ والواعظات للمؤسسات الاجتماعية ودور الأيتام الخاصة بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والتعاون لتعزيز الإندماج المجتمعي والحد من الاستقطاب السلبي، وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية وتحقيقاً للاستراتيجية المصرية 2030م.

ورافق الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية، خلال زيارته لتضامن الأقصر وفد من المنطقة تمثل في كل من فضيلة الشيخ حجاج أحمد محمدين الموجه الأول، وفضيلة الشيخ أمين عبد الستار مسئول التطوير بالمنطقة.

وفى السياق نفسه، زار فضيلة الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية، خالد شمس مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الأقصر، وذلك لتفعيل بروتوكول التعاون المُبرم بين الأزهر الشريف والهيئة العامة لتعليم الكبار تحت عنوان "مصر خالية من الأمية"، وذلك في الفترة المقبلة، ورافقه خلال الزيارة كل من الشيخ محمد علي المنسق الإعلامي لمنطقة وعظ الأقصر، والشيخ أحمد النحاس مدير العلاقات العامة بمنطقة الأقصر الأزهرية.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالاهتمام بقضية الأمية باعتبارها قضية وطنية وعلمية في آن واحد، والمساهمة الفعالة في مبادرة حياة كريمة لتنمية المجتمع، ومن حيث مشاركة الوعاظ في ندوات وتسيير قوافل دعوية لحث المواطنين على ضرورة التعلم والتحذير من خطورة الأمية على الإنسان والمجتمع والتواصل مع الإدارات لفتح فصول جديدة بمختلف مدن وقرى المحافظة.