وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الثلاثاء، أن المحكمة رفضت في مطلع شهر ديسمبر الجارى طلب نشطاء البيئة بفرض حظر عاجل على هذا المشروع للبحث عن مكامن النفط والغاز من خلال المسوح الزلزالية ومدتها تتراوح بين أربعة إلى خمسة أشهر في المنطقة على مساحة تزيد عن 6000 كيلومترا مربع.

كان مقدمو الطلبات بينهم منظمة "جرين بيس أفريكا" وصيادو الأسماك يسعون إلى وقف المسح على أساس أنه يمكن أن يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للبيئة البحرية، ولا سيما الحيتان الحدباء المهاجرة في المنطقة والدلافين والفقمة –أسد البحر- وطيور البطريق على امتداد الساحل.

يذكر أن شركة شل حصلت عام 2020 على حصة 50% فى حق الاستكشاف البحرى الذى تملكه شركة "إمباكت أفريكا" وهي شركة تابعة لشركة "إمباكت أويل آند غاز" المملوكة للقطاع الخاص.