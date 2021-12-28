اليوم السابع
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محكمة ألمانية تحظر الألعاب النارية فى ليلة رأس السنة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:54 م
محكمة ألمانية تحظر الألعاب النارية فى ليلة رأس السنة العاب نارية
كتبت: هناء أبو العز

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أكدت المحكمة الإدارية في برلين حظر مبيعات الألعاب النارية في جميع أنحاء البلاد ليلة رأس السنة، وبقيت الطلبات العاجلة من قبل تجار الألعاب النارية ضد لائحة وزارة الداخلية الاتحادية غير ناجحة .
 
وقال القضاة بهدف تقليل عدد الإصابات الناجمة عن الاستخدام غير السليم للألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة، وبالتالى عدم تفاقم الوضع فى المستشفيات أكثر من ذلك، وذلك بالنظر إلى حالة كورونا. 
 
وفي رأيهم، تُظهر الأرقام الواردة من برلين من نهاية العام أن الحظر مناسب، حيث يتم عادةً إدخال 50 إلى 75 شخصًا فى مستشفى حوادث  في برلين ليلة رأس السنة، مقارنة بـ 10 فقط في الماضي عام.
 
وقالت المحكمة إنه في ضوء العبء الثقيل الحالي على المستشفيات، يلزم اتخاذ إجراءات سريعة. لذلك من الجائز عدم وجود قانون للحظر.
 
وكان المدعون قد انتقدوا هذا باعتباره غير مقبول. يمكن تقديم استئناف إلى المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورغ ضد قرارات المحكمة الإدارية.  
 

برلين

العاب نارية

رأس السنة

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