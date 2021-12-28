محافظ مطروح يوجه بتشغيل محطات تحلية المياه بكامل طاقتها خلال السدة الشتوية

مطروح - حسن مشالي

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الكهرباء، بتشغيل محطات تحلية مياه البحر بكامل طاقتها، خلال فترة السدة الشتوية، التي تؤثر على وصول المياه عن طريق ترعة النصر، إلى محطة تنقية جنوب العلمين، مما يؤثر على نقص كميات مياه الشرب، والذي يتم العمل على تعويضه من خلال زيادة إنتاج محطات التحلية.

وأرسل محافظ مطروح، توجيهاً لشركة المياه ومجالس المدن شرق مطروح وقطاع الكهرباء عمليات ديوان المحافظة، بالإخطار الذي ورد للمحافظة، من ري النوبارية، بموعد الغلق السنوي لترعة النصر "السدة الشتوية" من غروب يوم 9 يناير المقبل وحتى غروب يوم 16 يناير.

وشدد المحافظ على أن يتم العمل على تنفيذ تشغيل محطات التحلية، بكامل طاقتها الإنتاجية هذه الأيام وخلال فترة السدة الشتوية، وتعبئة الخزانات الأرضية الخاصة بالمواطنين، قبل بدء السدة الشتوية، تحسباً لزيادة أيام الغلق للترعة.

وكلف بمرور رؤساء مراكز ومدن الحمام،العلمين، الضبعة،مرسى مطروح، برفقة شركة المياه " قطاع الساحل الشمالي" للتنبيه على شركات المقاولات المنفذة لأعمال الرصف بطريق مطروح- الإسكندرية، باتخاذ الحيطة والحذر أثناء العمل على خط الـ 1000مم، خلال فترة السدة الشتوية، وعدم تعرض الخط لأي كسر أو تسرب للمياه.

كما وجه محافظ مطروح، لقطاع كهرباء مطروح والساحل الشمالي، بسرعة إصلاح الأعطال الكهربائية، إن وجدت بمحطات التحلية، وروافع المياه بالساحل الشمالي، بالتنسيق مع شركة المياه.

وأهاب المحافظ، بتكاتف الجميع لعمل اللازم، لتوفير المياه للمواطنين وتلبية مطالبهم ورفع وتخفيف الأعباء عنهم، مع إعلام المواطنين، بالحرص على تخزين المياه، وعدم الإسراف وترشيد الاستخدام للمياه.