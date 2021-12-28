محافظ مطروح يرفع حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع آثار الأمطار والسيول المتوقعة

مطروح - حسن مشالي

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، جميع القطاعات برفع حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع آثار الطقس والأمطار والسيول المتوقعة، بداية من غد الأربعاء ولمدة 6 أيام، فى ظل توقعات وتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية.

وأهاب محافظ مطروح بالجميع الاستعداد الكامل لاتخاذ اللازم ومجابهة أية طوارئ، خاصة مجالس المدن، وشركة المياه والصرف الصحي، والحماية المدنية، وقطاع الكهرباء، ومديرية الصحة والمستشفيات، والإسعاف، وغيرها.

وأشار محافظ مطروح، إلى ورود توقعات وتنبؤات بحالة الطقس والأحوال الجوية المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع خلال الفترة من غدٍ الأربعاء ولمدة ستة أيام، هبوب عاصفة، وسقوط الأمطار، ومتوقع سيول.

يذكر أن أهالي المحافظة، ينتظرون كل عام، خاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار، ويقيمون صلوات الاستسقاء عند تأخرها، لملء الآبار وخزانات وسدود حجز مياه الأمطار بالوديان، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح وغرس شتلات أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار والمحاصيل، ويطلق أبناء مطروح عليها "أمطار الخير".

على جانب آخر، ترفع أجهزة المحافظة، استعداداتها لاحتواء آثار الأمطار المتوقعة، والاستعداد لأعمال سحب وإزالة أية تراكمات لمياه الأمطار، قد تحدث بشوارع وطرق المدن المختلفة، بالتعاون بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والحماية المدنية، لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالطرق الداخلية والشوارع وعلى الطريق الدولي الساحلي.