محافظ سوهاج: الانتهاء من إنشاء مدرسة طهطا الابتدائية بتكلفة 13 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة طهطا الابتدائية، بمدينة طهطا، بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة بمختلف مدن وقرى المحافظة لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن مدرسة طهطا الابتدائية الجديدة أقيمت على مساحة 5100 متر مربع، وتضم جناحين يضم كل جناح منهما 28 فصلا، بإجمالي 56 فصلا، مقسمة ما بين فصول رياض أطفال، وابتدائي، وفصول خاصة لذوي الاعاقة، لافتا إلى تنفيذ توجيهات المحافظ بشأن إقامة ملعب نجيل صناعي بالمدرسة وبكل مدرسة جديدة يتم إنشاؤها.

ويذكر أن محافظ سوهاج، شهدت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطورا كبيرا في مختلف الإدارات على مستوى المحافظة من خلال بناء مدارس جديدة وتوسعة البعض الآخر، بالإضافة إلى إحلال وتجديد عدد آخر، الأمر الذى ساعد بشكل كبير فى تقليل الكثافة داخل الفصول.

وأضاف المحافظ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قطاع التعليم فى سوهاج تغير تماما من خلال المدراس الجديدة، حيث بلغ عدد المدارس الجديد التى تم بناؤها بمحافظة سوهاج 125 مدرسة، والمدارس الجديدة وفرت 1651 فصلا دراسيا والتى قللت من كثافة الفصول وبلغت التكلفة الإجمالية للمدارس الجديدة بمحافظة سوهاج 747 مليون جنيه تقريبا.

وأشار المحافظ إلى أن المدارس الجديدة تم توزيعها على مراكز سوهاج منها 32 مدرسة بمركز البلينا، و29 مدرسة بمركز جرجا، و19 مدرسة بمركز المنشاة، و10 مدارس بمركز المراغة، و13 مدرسة بمركز طما، و8 مدارس بمركز ساقلته، و14 مدرسة بمركز دار السلام، وتم الانتهاء من 29 مدرسة تضم 416 فصلا دراسيا بتكلفة 160 مليونا و400 ألف جنيه، منها 10 مدارس بمركز البلينا، و5 مدارس بمركز المنشاة، و4 مدارس بمركز دار السلام، و4 بمركز جرجا، و2 بمركز المراغة، و2 بمركز طما، و2 بساقلته.

وأضاف أن هناك 62 مدرسة يجرى بها العمل الآن، تضم 756 فصلا دراسيا، بتكلفة 346 مليون جنيه، منها مدرسة بمركز البلينا، و17 مدرسة بمركز جرجا، و9 مدارس بالمنشاة، و6 مدارس بالمراغة، و8 مدارس بطما، و4 بساقلته، و6 بدار السلام، وهناك 8 مدارس تم الانتهاء من الإسناد وجار تسليم المواقع تمهيدا لبدء العمل، بتكلفة 39 مليون جنيه، منها 3 مدارس بالبلينا، ومدرستان بطما، ومدرستان بدار السلام، ومدرسة بجرجا. وهناك 4 مدارس جار إسنادها بتكلفة 33 مليون جنيه، وهناك 22 مدرسة أخرى جار تجهيز الرسومات والمقايسات اللازمة للإسناد بتكلفة 135 مليونا و500 ألف جنيه.



مدرسة طهطا الابتدائية



مدرسة طهطا الابتدائية



مدرسة طهطا الابتدائية



مدرسة طهطا الابتدائية



مدرسة طهطا الابتدائية



مدرسة طهطا الابتدائية