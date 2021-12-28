اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 06:20 م
أكرم القصاص
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محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات بمشروع إنشاء مجزر آلى ومحجر بيطرى

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 05:32 م
محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات بمشروع إنشاء مجزر آلى ومحجر بيطرى جانب من الجولة
دمياط معتز الشربينى

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زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، بمرافقة المهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، المجزر الآلى والمحجر البيطرى، للوقوف على نسب التنفيذ ومستجدات الموقف.

هذا وقد ناقشت محافظ دمياط ورئيس جهاز تعمير سيناء، آليات لاستكمال الأعمال الإنشائية بمكونات المشروع الذى يتم تنفيذه على مساحة 12 فدانا بمنطقة شطا، ويتضمن محجر ومجزرين حكوميين وآخر استثمارى ومحطتى تدوير مخلفات حيوانية "كوكر" ومعالجة، وكذا مبنى للإدارة والأعلاف ورصيف التنزيل والتصنيف.

كما بحثا آليات تخطيط المنطقة المحيطة بالمجزر وإنشاء ساحات لانتظار السيارات بها، وأيضاً ربطه بالطريق الدولى، هذا إلى جانب بحث موقف توصيل كافة المرافق وكابلات الألياف الضوئية قبل البدء في أعمال الرصف وإنارة المشروع بالكامل.

وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة تلافى جميع الملاحظات خلال أسبوع، والإسراع فى المعدلات التنفيذية لمحاور المشروع مع تطبيق المعايير والمواصفات الخاصة بإنشاء المجازر ومراعاة كافة الاشتراطات البيئية، نظرًا لكونه مشروع قومى ضخم يُعد الأكبر على مستوى الدلتا.

وواصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة اليوم التى رافقها خلالها المهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، بإجراء زيارة ميدانية إلى موقع مشروع تغطية ترعة الخياطة والتى تأتى ضمن البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وفقاً لبنود البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتابعت خلال الزيارة معدلات تنفيذ المشروع والذى يجرى على مرحلتين بطول 550 متر، كما اطلعت "المحافظ" على موقف الأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة واستكمال مد خط الصرف الصحي لتغطية المنطقة غير المخدومة بتلك الخدمة، وأكدت على الجهة المُنفذة بإعداد جدول زمنى يتضمن مواعيد الانتهاء من المشروع لتحقيق الهدف من تنفيذه  للحد من التلوث و الحفاظ على البيئة فضلاً عن الإرتقاء بالمظهر الحضارى العام.

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جولة المحافظ
جولة المحافظ

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المجزر الآلى بدمياط

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