اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:11 م
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محافظ الغربية يتفقد محيط الكنائس استعداداً لأعياد الميلاد

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:54 ص
محافظ الغربية يتفقد محيط الكنائس استعداداً لأعياد الميلاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، محيط الكنائس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة، حيث شملت الجولة تفقد (مطرانية طنطا، الكنيسة الإنجيلية، كنيسة ماري جرجس ، كنيسة الشهيدة دميانة، كاتدرائية القديس بطرس والقديسة حنة ، كنيسة ماري جرجس الحمرا وكنيسة ماري مينا ).

ووجه محافظ الغربية بتكثيف أعمال (النظافة، دهان البلدورات، دهان أعمدة الإنارة، قص وتهذيب الأشجار) ، والتنسيق مع أقسام الشرطة للتأكد من توافر كافة المتطلبات والتواجد المستمر للوحدات المحلية في الشوارع ومحيط الكنائس لحين انتهاء الأعياد.

رافق المحافظ خلال جولته عادل داوود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.



 


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