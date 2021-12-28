اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة سوهاج ترفع درجة الاستعداد تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:59 م
محافظة سوهاج ترفع درجة الاستعداد تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءا من غد الأربعاء 29 ديسمبر الجاري، وحتى يوم السبت القادم 1 يناير 2022م، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية .

وكلف " الفقي " مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية .


 


محافظة سوهاج

درجة الاستعداد

عدم استقرار الأحوال الجوية

الأرصاد الجوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة