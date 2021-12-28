محافظة البحر الأحمر تعقد دورة تدريبية بعنوان "كيف تدار الأزمات"

البحر الأحمر- عماد عرفة

نظمت محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية عن كيفية إدارة الأزمات، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر.

وقال اللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد بإن الدورة التدريبية تضمنت عدة محاور أساسية، منها مفهوم الأزمة ونشأتها ومراحل تطورها وكيفية إدارتها وقت الخطر، كما استعرض خلال الدورة خرائط المخاطر بمدن المحافظة وكيفية الإعداد لتجارب المخاطر التي تتم بالمحافظة، ومحاضرة عن كيفية استخدام النظم الجغرافية "GIS" فى إدارة الأزمات.

ومن جانبه، قال نزهي عزت مشرف الدورة التدريبية بأن أهداف الدورة تتلخص في تعريف الخطر والفرق بينه وبين الأزمة وأيضا معرفة سمات الأزمة والفرق بينها وبين المشكلة والكارثة والحادثة، بالإضافة إلى التعرف علي مراحل تطور الأزمة والتعرف علي الهيكل التنظيمي للإدارة الاستراتيجية لإدارة الأزمة داخل كل محافظة.

وأضاف مدير عام إدارة الأزمات بالديوان العام ، بأن الهدف العام للدورة التدريبية هو تطوير قدرات ومهارات التفكير الإداري السليم للأزمات والحوادث لدى المتدربين من خلال التدريب العملي والممارسات المتعلقة في إدارة الأزمات والحوادث والتعامل معها وفق البيئات الاستراتيجية المختلفة.