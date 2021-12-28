مجلس مدينة سمنود بالغربية يعلن اشتراطات اختيار الأم المثالية والأسرة البديلة

الغربية مصطفى عادل

أعلنت رئاسة مركز ومدينة سمنود، بمحافظة الغربية عن مسابقة الأم المثالية التي أعلنت عنها إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية لاختيار الأم المثالية لعام 2022.

ووفقا لبيان مجلس مدينة سمنود فإن الفئات المطلوبة الأم المثالية، والأسرة البديلة، والأم البديلة بإحدى دور الرعاية.

وجاءت شروط اختيار الأم المثالية كالتالي، أن لا يقل عمرها عن 50 عاما، الإلمام بالقراءة والكتابة، أن لا يزيد عدد الأبناء عن 3، أن يكون جميع الأبناء حاصين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز فى أحد المهن ويستثني الابن من ذوي الهمم غير قابل للتعلم.

أما بالنسبة للأسرة البديلة، فتكون الأم للأسرة الكافلة لأطفال"كريمي النسب" فى منزلها اطفالها البيولوجين او أو الأم التي لم يسبق لها الزواج" أنسة" أو زوجة الأب التي قامت برعاية ابناء الزوج أو الخالة أو العمة أو الجدة، وأن يكون الأبن البديل قد حصل على مؤهل عالي، المساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة فى التعليم والصحة وإعطائهم من الحنان والاهتمام والحب القدر المناسب الذي اتاح لهم حياة اجتماعية ونفسية سليمة وذلك بشهادة الابن نفسه، وتنطبق عليها نفس الشروط والمعايير الموضحة للأم المثالية.

أما بالنسبة للأم البديلة بإحدى دور الرعاية لا يقل عمر الأم عن 45سنة، أن يكون الابن/ الأبنة البديل قد حصل على مؤهل علمي مناسب، أن لا يقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15سنة، أن تكون الأم قد قامت بواجبها نحو الابن / الابنة فى التعليم والصحة والمعاملة واعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي اتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة، أن تكون حاصلة على مؤهل علمى مناسب.

على أن يكون أخر موعد للتقديم الخميس 20يناير 2022 بمدينة طنطا شارع سعيد مع شوقي، ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة بالبريد مع إحضار كافة المستندات الدالة على صحة البيانات.