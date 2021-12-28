مجلس جامعة دمياط يوافق على منح 6 درجة دكتوراه و 15 ماجستير

وافق مجلس جامعة دمياط برئاسة الدكتور سيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط على منح اللقب العلمي 2 وظيفة أستاذ، منح اللقب العلمي 3 وظيفة أستاذ مساعد، منح 6 درجة دكتوراه، منح 15درجة ماجستير، تعيين 4 بدرجة مدرس، تعيين3 معيد بكلية العلوم عن طريق الإعلان.
مجلس جامعة دمياط يوافق على منح 6 درجة دكتوراه و 15 ماجستيرالثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 08:07 ص
جامعة دمياط
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