اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 09:02 ص
أكرم القصاص
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مجلس جامعة دمياط يوافق على منح 6 درجة دكتوراه و 15 ماجستير

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 08:07 ص
مجلس جامعة دمياط يوافق على منح 6 درجة دكتوراه و 15 ماجستير جامعة دمياط
دمياط معتز الشربينى

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وافق مجلس جامعة دمياط برئاسة الدكتور سيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط على منح اللقب العلمي 2 وظيفة أستاذ، منح اللقب العلمي 3 وظيفة أستاذ مساعد، منح 6 درجة دكتوراه، منح 15درجة ماجستير، تعيين 4 بدرجة مدرس، تعيين3 معيد بكلية العلوم عن طريق الإعلان. 
 

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