لمرضى القلب والسمنة.. احذروا جرف الثلج يعرضكم للسكتة القلبية

فاطمة ياسر

تحذر جمعية القلب الأمريكية، من جرف الثلج لأنه يمكن أن يسبب الإصابة والتعرض للنوبات القلبية أو السكتة القلبية المفاجئة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب وأيضا للذين لا يدركون أنهم مصابون بأمراض القلب ، وجائت هذه الدراسة في موقع "medicalxpress". .

قال الدكتور باري فرانكلين أستاذ الباطنة في كلية ويليام دومونت للطب بجامعة أوكلاند بولاية ميشيجان، إن تجريف الثلج نشاط شديد ويزيد من تأثير درجات الحرارة الباردة للجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وفي الوقت نفسه تضيق الشرايين التاجية ويزيد من الإصابة بمشاكل في القلب شديدة.

ومن بين النتائج العديدة لأبحاث الحديثة، أن القيام بتجريف الثلج يعد من الأمور المسببة في ارتفاع معدل ضربات القلب ونسبة ضغط الدم، ووجد الباحثون في إحدى الدراسات أنه بعد دقيقتين فقط من تجريف الثلج ، يزداد معدل ضربات القلب للمشاركين في الدراسة.

فقد تم إدراج هذا النشاط في البيان العلمي المحدث لعام 2020 الصادر عن لجميعيه القلب الأمريكية AHA حول أحداث القلب الحادة المرتبطة بالتمارين الرياضية، وقال فرانكلين ، إن مئات الأشخاص في الولايات المتحدة يموتون أثناء إزالة الثلج أو بعده مباشرة كل عام، فإن تأثير إزالة الثلج مقلق بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وأيضا المصابون بالسمنة ، والمدخنين ومرضي السكري ، وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم ، وكذلك الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية سابقا، فالأشخاص الذين يتمتعون بهذه الخصائص وأولئك الذين خضعوا لعملية جراحية في القلب يجب ألا يزيلوا الثلج.