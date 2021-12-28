كوريا الجنوبية تسعى للانضمام إلى اتفاقية التجارة لمنطقة المحيط الهادئ

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قال وزير المالية الكوري الجنوبي هونج نام-كي إن بلاده تسعى إلى تقديم طلب رسمي للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة الضخمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أبريل من العام المقبل، موضحا أن فرقة عمل مؤلفة من الوزارات المعنية ستناقش الإجراءات اللازمة إثر الانضمام إلى الاتفاقية والاتصال بالدول الأعضاء، مع السعي إلى تقديم طلب رسمي للانضمام إلى الاتفاقية .



ووفقا لوكالة الأنباء يونهاب ، يتفق الجدول الزمني المشار إليه مع ماقاله "هونج" سابقا أن الحكومة تهدف إلى تقديم الطلب قبل انتهاء ولاية الرئيس "مون جيه-إن" البالغة خمس سنوات والتي ستنتهي في مايو من العام المقبل.



يُذكر أن الاتفاقية التجارية هي النسخة التي أعيد التفاوض عليها للشراكة عبر المحيط الهادئ التي وقعتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق "باراك أوباما" والتي انسحب منها الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" في عام 2017، في خطوة يُنظر إليها على أنها من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ الصين الاقتصادي المتصاعد.



وقد وقعت على الاتفاقية التجارية الجديدة 11 دولة، من بينها اليابان وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والمكسيك، وتم إطلاقها في ديسمبر عام 2018.



وبلغ حجم التجارة بين الدول المشاركة في الاتفاقية 5.7 تريليون دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2019، وهو ما يمثل 15.2% من إجمالي حجم التجارة العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة.