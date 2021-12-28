كورونا بالدول العربية: الإمارات أكثر الإصابات.. والبحرين صفر وفيات خلال 24 ساعة

عواصم عربية /أ ش أ/

أظهرت إحصائيات كورونا بالدول العربية، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات سجلت أكثر الإصابات اليومية، فيما استمرت البحرين فى عدم تسجيل أية وفيات متعلقة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففى الإمارات، سجلت وزارة الصحة 1846 إصابة جديدة بإجمالى 754 ألفا و911 حالة، وحالة وفاة واحدة بإجمالى 2160 حالة، وشفاء 632 حالة جديدة ليرتفع الإجمالى إلى 742 ألفا و565 حالة.

وفى البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 304 إصابات جديدة، كما تعافى 52 حالة ليصل الإجمالى إلى 276 ألفا و915 حالة، فيما استقر إجمالى الوفيات عند 1394 حالة عقب عدم أية وفيات مرتبطة بالفيروس.

وفى ليبيا، سجل المركز الوطنى لمكافحة الأمراض 599 إصابة جديدة بإجمالى 386 ألفا و878 حالة، وتعافى 486 حالة بإجمالى 374 ألفا و667 حالة، فيما تم تسجيل 11 وفاة جديدة بإجمالى 5 آلاف و676 حالة.

وفى السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 602 إصابة جديدة بإجمالى 553 ألفا و921 حالة، وتعافى 147 حالة جديدة بإجمالى 541 ألفا و157 حالة، وحالة وفاة واحدة ليصل إجمالى الوفيات إلى 8 آلاف و873 حالة.